ЕС ожидают массовые блэкауты из-за истощения резервных батарей

Когда-то немыслимый сценарий становится вполне реалистичным. Если из-за экономии электроэнергии начнутся веерные отключения электричества, то это повлияет на работу оборудования сотовых операторов. В этом случае самую большую опасность представляет истощение резервных батарей, установленных на тысячах антенн, разбросанных по Европе. А плана Б на этот случай у стран Евросоюза нет. Там недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми блэкаутами. Об этом уже с тревогой заявили руководители четырех крупнейших телекоммуникационных компаний. По их словам, вероятность перебоев в работе мобильных телефонов высока как никогда. Пока есть время, необходимо продумать, как можно смягчить последствия возможного дефицита электроэнергии.