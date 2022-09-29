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ЕС ожидают массовые блэкауты из-за истощения резервных батарей

29 сентября 2022 15:17
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Этой зимой Европа может остаться без сотовой связи. Причина – пресловутый энергетический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС ожидают массовые блэкауты из-за истощения резервных батарей-1

Когда-то немыслимый сценарий становится вполне реалистичным. Если из-за экономии электроэнергии начнутся веерные отключения электричества, то это повлияет на работу оборудования сотовых операторов. В этом случае самую большую опасность представляет истощение резервных батарей, установленных на тысячах антенн, разбросанных по Европе. А плана Б на этот случай у стран Евросоюза нет. Там недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми блэкаутами. Об этом уже с тревогой заявили руководители четырех крупнейших телекоммуникационных компаний. По их словам, вероятность перебоев в работе мобильных телефонов высока как никогда. Пока есть время, необходимо продумать, как можно смягчить последствия возможного дефицита электроэнергии.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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