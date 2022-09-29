Новости Финляндии. Финляндия закроет границу для российских туристов. Ограничение вступит в силу с полуночи по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, нововведения приведут к значительному падению трансграничного трафика. Однако приток россиян теперь рассматривается как угроза международным отношениям Финляндии, заявили в МИДе страны. Запрет не коснется тех, кто едет к семье, а также по вопросам работы или учебы.