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FT: санкции Китая ударили по американскому поставщику дронов в Украину

31 октября 2024 12:44
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Американская компания Skydio, которая поставляет беспилотники в Украину, сталкивается с проблемой нехватки компонентов из Китая из-за введенных Пекином санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Компании приходится срочно заниматься поиском альтернативных источников поставок.

11 октября Китай наложил ограничения на Skydio и две другие компании США за поставку оружия на китайский Тайвань. В санкционном списке оказалось 10 граждан Америки, в том числе руководители Skydio.

Их имущество в Китае будет заморожено, а им самим будет запрещен въезд в Китай.

# Санкции # США # Украина # Оружие и боеприпасы # Китай

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