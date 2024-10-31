FT: санкции Китая ударили по американскому поставщику дронов в Украину

Американская компания Skydio, которая поставляет беспилотники в Украину, сталкивается с проблемой нехватки компонентов из Китая из-за введенных Пекином санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Компании приходится срочно заниматься поиском альтернативных источников поставок.

11 октября Китай наложил ограничения на Skydio и две другие компании США за поставку оружия на китайский Тайвань. В санкционном списке оказалось 10 граждан Америки, в том числе руководители Skydio.

Их имущество в Китае будет заморожено, а им самим будет запрещен въезд в Китай.