Лавров: на Западе продолжают продвигать тупую «формулу мира» Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мирный план Владимира Зеленского шизофреническим и не ведущим к миру в Европе. Об этом пишет ТАСС.

«Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, «формулу мира» Зеленского», – добавил он.

Он обратил внимание на то, что парламент Украины ввел запрет на каноническую УПЦ, которая попирает права человека. Лавров также подчеркнул, что стабилизация в Евразии возможна только при долгосрочных гарантиях безопасности.

Он также отметил, что НАТО пытается достичь военной доминанты не только в регионе Европы, но и на Востоке Евразии, используя индо-тихоокеанские стратегии.