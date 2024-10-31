Даже если человек нуждается в экстренной помощи, ожидание приема у профильного специалиста может затянуться на долгие месяцы. Причина сложившейся ситуации кроется в катастрофической нехватке не только специалистов, но и лекарств. Причем речь как о серьезных препаратах, так и средствах первой необходимости.

По некоторым данным, Варшава в срочном порядке импортирует турецкие аналоги физраствора и полиэлектролитных жидкостей. Их дефицит может привести к отмене многих процедур и операций. Возможно, вопрос решился бы быстрее, если бы у страны были деньги на здравоохранение. Но все свободные средства Польша отправляет на другие нужды. Как правило, в области безопасности. Так, по словам замглавы МВД республики, борьба с безоружными беженцами ежегодно обходится Польше в 600 миллионов евро.