Свыше 8,5 тыс. человек эвакуированы на Тайване из-за супертайфуна

Свыше 8,5 тысячи человек эвакуированы на Тайване из-за супертайфуна. «Конг-рей» ударил по восточному побережью острова. Его жертвой уже стал один человек. Не менее 27 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1,5 тысячи жителей перебрались в пункты временного размещения. Для оказания помощи населению мобилизованы десятки тысяч солдат. На Тайване отменены свыше 500 авиа и почти 140 рейсов паромного сообщения. В отдельных районах не ходят поезда.

Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Отменены занятия в учреждениях образования. Порывы ветра достигают 60 метров в секунду, однако, по мнению специалистов, это только начало. Эксперты полагают, что этот тайфун станет самым сильным за последние 30 лет.