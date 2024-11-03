Явка на выборах в Молдове уже превысила 20% – ЦИК
Граждане Молдовы выбирают, по какому пути пойдет их страна. Либо в сторону Запада, либо в сторону выстраивания диалога с Востоком. Исход решающего второго тура президентских выборов и даст ответ на этот вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За господина Александра Стояногло. Вот такова моя гражданская позиция. И считаю, что это единственный вариант, который позволит Молдове стать процветающим, свободным, независимым, благополучным и нейтральным государством.
Мы движемся в правильном направлении. Сегодня для нас решающий день. Благодаря ему мы узнаем, по какому пути мы пойдем. У нас не было такого важного дня за последние 30 лет.
По данным ЦИК Молдовы, второй тур выборов президента можно считать состоявшимся. Явка уже превысила 20 %: уже проголосовали чуть более 580 тысяч избирателей, на участках за рубежом – более 65 тысяч.