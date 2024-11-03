Прямой эфир

Явка на выборах в Молдове уже превысила 20% – ЦИК

03 ноября 2024 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Граждане Молдовы выбирают, по какому пути пойдет их страна. Либо в сторону Запада, либо в сторону выстраивания диалога с Востоком. Исход решающего второго тура президентских выборов и даст ответ на этот вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка на выборах в Молдове уже превысила 20% – ЦИК-2

За господина Александра Стояногло. Вот такова моя гражданская позиция. И считаю, что это единственный вариант, который позволит Молдове стать процветающим, свободным, независимым, благополучным и нейтральным государством.

Явка на выборах в Молдове уже превысила 20% – ЦИК-4

Мы движемся в правильном направлении. Сегодня для нас решающий день. Благодаря ему мы узнаем, по какому пути мы пойдем. У нас не было такого важного дня за последние 30 лет.

Явка на выборах в Молдове уже превысила 20% – ЦИК-6

По данным ЦИК Молдовы, второй тур выборов президента можно считать состоявшимся. Явка уже превысила 20 %: уже проголосовали чуть более 580 тысяч избирателей, на участках за рубежом – более 65 тысяч.

# Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
03 ноября 2024 11:07

В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Более 75 млн граждан США проголосовали досрочно
03 ноября 2024 10:49

Более 75 млн граждан США проголосовали досрочно

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Вишневое в ДНР
03 ноября 2024 10:16

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Вишневое в ДНР