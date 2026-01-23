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Евстафьев: когда Трамп говорит «Гренландия», он еще подразумевает и Канаду, и Исландию

23 января 2026 19:38
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим масштабную проверку армии Беларуси и разберём ситуацию вокруг Всемирного экономического форума в Давосе. В гостях российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США Дмитрий Евстафьев.

Евстафьев: когда Трамп говорит «Гренландия», он еще подразумевает и Канаду, и Исландию-2

Дмитрий Евстафьев, российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики:
Когда Дональд Трамп говорит «Гренландия», он говорит еще и «Канада» и говорит еще и «Исландия». Он фактически оговорился в Давосе, то ли оговорился, то ли это у него каламбур был, он Гренландию назвал Исландией. И кстати, опять же есть нюанс. В обоих случаях и про Гренландию, и про Исландию у него для этого есть исторические основания. Потому что Исландия смогла стать Исландией только благодаря тому, что получила поддержку США в ходе Второй мировой войны. Там могли быть очень разные истории. Самое поразительное, что всё, что говорит Трамп про вот свои территориальные притязания, – это очень во многом правда. Он там примерно 20% придумывает и 10% додумывает, но на 70% всё, что он говорит, – это правда. В этом его сила. Это вот рефлекция того, что он был в шоу-бизнесе. Шоу-бизнес должен базироваться на реальности, которую вы осознаете как реальность.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок

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