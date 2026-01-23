Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Не так давно весь мир, наконец, увидел, что Европа воспряла! Гренландию, этот еще недавно никому не нужный кусок льда, от «хулигана» Трампа полетели защищать: 15 французов, три шведа, по два норвежца и финна, по одному из Нидерландов и Великобритании. 15 солдат бундесвера тоже прилетели, увидели этот позор, простите, контингент, и на следующий день улетели обратно в фатерлянд.

Но в прессе негасимо горит костер европейской стойкости и непоколебимости. Вся эта стыдная возня называется, чтоб вы знали, «Разведывательная операция «Арктическая стойкость» – учения, которые возглавляет Дания». Давненько Дания ничего не возглавляла (с тех пор, как передала нью-бандеровцам все свое оружие) – и вот, наконец, пришла пора.

To be or not to be! – несется над заснеженными просторами Эльсинора. Poor, poor Yorick! – отвечает им с того берега океана Дональд Трамп. Общеевропейцы полны евросоюзной решимости, от разного рода заявлений континент буквально дрожит.