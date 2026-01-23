Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента Румена Радева
София поставила точку в политической карьере одного из самых влиятельных игроков на Балканах. Конституционный суд Болгарии 23 января дал добро на отставку президента Румена Радева. О том, что он собирается добровольно покинуть пост, стало известно 20 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своем прощальном обращении политик обвинил действующую власть в системной коррупции и превращении демократических институтов в оружие против оппонентов. Именно для борьбы с этим злом он уходит с поста и собирается создать новую политическую силу. С ней он пойдет на досрочные президентские выборы, которые состоятся уже в 2026 году.
Румен Радев, экс-президент Болгарии:
Рад, что 9 лет назад болгары проголосовали за меня и их поддержка продолжается. Видите, сколько много людей. Сегодня был мой последний день в качестве президента, но и первый день в качестве гражданина, который, как и все болгары, верит, что общими усилиями мы можем изменить Болгарию. Защитить демократию, утвердить закон, ускорить экономическое развитие, чтобы каждый из нас чувствовал себя защищенным, свободным и достойным гражданином европейской Болгарии.
Сейчас все властные полномочия переходят вице-президенту Илияне Йотовой. Она станет первой женщиной во главе болгарского государства. И уже понятно – легко не будет. Напомним, в декабре правительство Болгарии ушло в отставку под давлением массовых протестов. Люди были недовольны спорным проектом бюджета, который предусматривал повышение налогов для финансирования государственных расходов. Подлил масло в огонь и мучительный переход страны на евро с 1 января. Процедура обернулась для болгар ценовым шоком, что подорвало доверие граждан ко всем институтам брюссельской власти.