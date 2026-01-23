Лукашенко поздравил То Лама с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама
Беларусь последовательно укрепляет диалог с ключевыми партнерами в Азии. Александр Лукашенко поздравил То Лама с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и подчеркнул, что его мудрое руководство создает прочную основу для дальнейшего экономического и социального развития Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подчеркнул, что рассчитывает на активное сотрудничество Беларуси и Вьетнама, а также его плодотворное расширение в интересах народов двух стран. Александр Лукашенко также с благодарностью принял приглашение посетить Вьетнам и выразил надежду на скорую личную встречу для предметного и углубленного диалога.
14-й съезд Компартии Вьетнама, завершившийся 23 января в Ханое, утвердил То Лама на первый полноценный пятилетний мандат. Все 180 членов вновь избранного Центрального комитета единогласно поддержали его кандидатуру. Известный как прагматичный реформатор, То Лам связывает свое переизбрание с продолжением курса на углубление преобразований и ускорение экономического роста страны.