Лукашенко поздравил То Лама с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама

Беларусь последовательно укрепляет диалог с ключевыми партнерами в Азии. Александр Лукашенко поздравил То Лама с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и подчеркнул, что его мудрое руководство создает прочную основу для дальнейшего экономического и социального развития Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на активное сотрудничество Беларуси и Вьетнама, а также его плодотворное расширение в интересах народов двух стран. Александр Лукашенко также с благодарностью принял приглашение посетить Вьетнам и выразил надежду на скорую личную встречу для предметного и углубленного диалога.