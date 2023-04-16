Макрон вернулся из Китая «другим человеком». Чем отзовётся США сотрудничество Франции и Поднебесной?

Польский замминстра финансов выразил желание Варшавы стать еще и финансовым хабом, через который будет проходить транши на восстановление Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После таких заявлений «в полном транше» оказались некоторые члены ЕС. К примеру, та же Франция не согласна просто так отдавать европейскую пальму первенства. А после поездки в Китай Эммануэль Макрон и вовсе вернулся другим человеком, объявив чуть ли не сепарацию Европы от США, и первым делом заблокировал очередной пакет финансовой помощи Украине. Чем китайский вояж Макрона в мире отзовется и почему польский премьер на неделе спешно отравился в заокеанское турне? Логистику международных политических маршрутов изучали наши корреспонденты.

Вернемся на пять месяцев назад. В декабре 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон приехал с визитом в США и встретился там со своим другом и партнером Джо Байденом. Оба лидера обменялись рукопожатиями и постоянно улыбались – никакого намека на разлад в их отношениях. Да и сам Макрон настроен на партнерство.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

Мы хотим добиться успеха вместе, а не друг против друга. У наших стран общие ценности. США и Франция – сестры в борьбе за свободу. Однако идиллия в американо-французских отношениях быстро закончилась. Вашингтон слишком ревностно отнесся к визиту Макрона в Китай. Что вполне объяснимо. В КНР приняли французского лидера со всеми почестями: оркестр, банкет и военный парад под салют возле трапа. Главной темой переговоров стала экономика. Франция согласилась закупать сжиженный газ в Китае за юани, а китайское правительство получило выход на французский рынок через кооперацию с местным крупным бизнесом.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

Китай и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупными странами с традициями независимости. Мы твердые сторонники многополярного мира и демократии в международных отношениях. У Китая и Франции есть возможность и ответственность преодолевать разногласия и препятствия, придерживаться всеобщего направления всеобъемлющего стратегического партнерства. А также практиковать подлинный многосторонний подход во имя глобального мира, стабильности и процветания. Такой прием не мог оставить Макрона равнодушным. Он стал как будто другим человеком с другими взглядами. Во-первых, Макрон заявил, что ЕС не должен вмешиваться в конфликт вокруг Тайваня (и вообще в любые кризисы, которые Европы не касаются).

Эммануэль Макрон:

Позиция Франции по вопросу Тайваня неизменна. Мы поддерживаем политику единого Китая и поиск мирного решения на Тайване. А потом и вовсе предложил взять паузу в отношениях и дистанцироваться от США.

Эммануэль Макрон:

Европа имеет право мыслить самостоятельно. Эти слова тут же подхватил глава Евросовета Шарль Мишель, который добавил, что европейские государства не должны превратиться в «вассалов» и что Европа должна стать третьим полюсом силы, наравне с Китаем и США.

Цуй Хунцзянь, директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований:

Мы стали свидетелями решительного выражения поддержки со стороны лидеров европейских стран после выступления президента Макрона. На самом деле это еще одно свидетельство того, что в Европе существует очень сильное чувство стратегической автономии. А после призыва президента Макрона это чувство будет продолжать развиваться и влиять на все большее количество других стран.

Заявления Макрона и правда положили начало автономии Европы, которая за последний год стала сильно зависима от США. Тут и дорогой американский газ как альтернатива российскому, и военная мощь в лице НАТО. Все это можно исправить с помощью Китая. Вот только не все союзники оценили желание Макрона проводить независимую политику без разрешения Вашингтона. Первыми на защиту США стали Германия и Польша. Ярые защитники американской монополии назвали усиление суверенитета Европы ошибкой. А блокировка Францией пакета военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов и вовсе вызвала ярость Варшавы. Ведь ей должна была достаться немалая часть от этой суммы.

Благодаря дружбе с США Польша сегодня стала главным оператором денег, которые поступают в Украину. И, конечно, хотела бы вливать эти деньги в собственный военно-промышленный комплекс. А французская блокировка показала, что конфликт внутри Евросоюза сегодня на нескольких уровнях: кто-то не хочет зависеть от США, а те, кто зависят, не могут решить, кто будет производить оружие для Украины. Чтобы срочно решить вопросы по Украине, в США вылетел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Там он буквально разливался в комплиментах Байдену.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Вместо того чтобы строить стратегическую автономию от Соединенных Штатов, я предлагаю стратегическое партнерство. Я не вижу альтернативы. Если страны к западу от Польши понимают это меньше, то, вероятно, это связано с историческими обстоятельствами. Существуют различные концепции, сформулированные другими людьми в Европе. Но эти концепции создают больше угроз и больше вопросов. Польша старается придерживаться самой здравой политики, основанной на тесном союзе с США в рамках Европейского Союза, и это лучший путь для Польши.

В данном случае речь шла не только об оружии, но и восстановлении Украины – в планах Польши получить американские кредиты для инвестиций (ведь собственных у них нет), и вложить эти деньги в разрушенную экономику Украины, чтобы выкупить активы и земли в западных областях. Польский министр финансов назвал этот хитрый план «созданием финансового хаба». То есть Польша хочет одновременно контролировать и поставки оружия, и состояние украинской экономики. По сути, это и есть установление внешней зависимости, протекторат, к чему Польша и стремится. Несмотря на разлад, французско-польский конфликт выгоден США. Сегодня задача Вашингтона не просто подчинить Евросоюз – он и так несамостоятелен, что бы ни говорил Макрон, а расколоть его на несколько частей, чтобы ослабить экономически.

Джон Керби, координатор стратегических коммуникаций Белого дома:

Я позволю президенту Макрону высказаться. Мы очень уверены в прочном союзе и крепкой дружбе, которые существуют между нашими двумя странами. Существует много двустороннего сотрудничества только между Соединенными Штатами и Францией. Мы сосредоточены на этом. Чтобы избежать неожиданностей внутри Евросоюза, нужен новый полюс, который и формируется вокруг Польши. Как это было в прошлую войну. Своего рода санитарный кордон из довольно слабых в экономическом плане стран, зато имеющих ключевое значение для изоляции России, а теперь и Китая от Европы. Разница в том, что перед Второй мировой войной этим санитарным кордоном управляли британцы, а сегодня точно такую же схему выстроили США.