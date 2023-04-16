Express: запрет Польши на ввоз украинского зерна стал ударом в спину от союзника

Польша и Венгрия запретили импорт украинского зерна в тот момент, когда Украина находится в тяжелом положении. Это удар в спину, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.

Государства Европейского союза отворачиваются от Украины в критической и тяжелой ситуации, отмечается в публикации. Варшава и Будапешт запрещают ввоз украинского зерна и других продуктов питания. Польша и Венгрия приняли такое решение на фоне того, что местные фермеры несли большие убытки.

В материале также указывается, что работники сельхозотрасли из других стран Европы также начали выражать недовольство из-за больших объемов привоза зерна в их страны. На фоне его избытка падают цены, местные фермеры и предприниматели теряют деньги.