Милитаризация Польши и аномальная активность у наших границ. Зачем Варшаве выходить из ДОВСЕ?

Тема безопасности и размещения в Беларуси ядерного оружия, так или иначе, витает в воздухе. На неделе министр обороны нашей страны также сделал заявления по этому поводу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Хренин еще раз подчеркнул, ссылаясь на главу государства, – и, кажется, это наиболее важно, – что ядерное оружие – это крайняя мера, которая применяться не будет. Это «как лекарство для тех больных голов, которые считают, что с нами можно разговаривать с позиции силы», считает министр.

Ольга Коршун, СТВ:

В то же время в интернете появляются вот такие данные. Эта карта полетов разведывательной техники НАТО за последние несколько месяцев. Какая-то аномальная активность наблюдается у наших границ. То, что за нами наблюдают, это ни для кого ни секрет. В секрете, скорее, то, что хотят увидеть. Но, действительно, ситуация напряженная, и какая-то нездоровая военная активность видна уже даже невооруженным взглядом.

На неделе в руководстве Польши заявили, что США дополнительно разместят у восточных границ ЕС несколько тысяч солдат. По словам Матеуша Моравецкого, Соединенные Штаты уже имеют в Европе более 100 тысяч военных. Только в Польше их свыше 10 тысяч. Сейчас создаются все условия для переброски контингента. Моравецкий подчеркнул, что нужно увеличивать и поставки техники. Варшава сейчас ведет об этом активные переговоры с Вашингтоном. Пока договорились о строительстве баз для хранения американского вооружения. Ранее премьер рассказал, что в Польше создана инфраструктура для размещения тысячи единиц бронетехники НАТО.

Ольга Коршун:

Минск «самым серьезным образом» опасается агрессивных действий Варшавы. Так прокомментировали польскую военную активность в белорусском МИД. В ведомстве подчеркнули, что в Варшаве «финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против нашего населения, проводят активную милитаризацию. При этом действия польских властей порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы». Это же касается и другого шага Варшавы, сделанного явно не из большой любви к нам.

Еще в конце марта Польша объявила о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. ДОВСЕ заключили в 1990 году в Париже между НАТО и странами Варшавского договора. Этот документ был призван подвести черту под эпохой холодной войны и вводил ограничения на количество военной техники в Европе по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Предусматривался также обмен информацией и инспекционная деятельность.