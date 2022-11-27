«Это реальное и возможное развитие событий». Польша готова установить ядерное оружие?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы оцениваете вероятность того, что Польша постарается создать ядерное оружие или, например, тем же американцам достаточно того, что на польской территории были размещены их ракеты?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:

Я могу предположить, что американцам достаточно потенциальной возможности размещения своего как минимум тактического ядерного оружия. Тем более разговор об этом идет уже несколько десятилетий. В Польше существует радиофобия, но вопрос очень важный: 29 лет обсуждаются проекты строительства нескольких мирных атомных станций, и 29 лет местные самоуправления и части партийной политической коалиции это блокируют. Не потому что это невыгодно, а потому что это пойдет против голосов избирателей. Это очень важно нам учитывать с точки зрения контрпропаганды. Сказать, что Польша полностью не готова с точки зрения создания этого оружия, тоже нельзя, потому что польские ученые активно работают в европейских центрах. Еще в начале прошлого века именно среди польских ученых, работавших во Франции, Великобритании, было достаточно людей, которые занимались именно ядерной физикой. То есть это возможно.

Надежда Сасс:

О ядерном шантаже высказал свое мнение на саммите ОДКБ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами. Надежда Сасс:

Из уст польского руководства уже звучит готовность к тому, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Это ведь уже выходит за рамки допустимого. Как Беларуси на это реагировать?

Николай Бузин, доктор военных наук:

В сегодняшних условиях развития политической обстановки это уже не выходит за рамки допустимого. Сегодня происходит то, что еще не было возможным буквально 2-3 года назад. Сегодня – все что угодно. Тем более надо отдать должное Польше, она находится на передовой борьбы с Россией и со всем постсоветским пространством. Поэтому говорить о том, что это невозможно, не приходится. Это реальное и возможное развитие событий. Вопрос: зачем? Вот это на сегодня с военной точки зрения необъяснимо, потому что подлетное время Германии с подлетным временем Польши немногим отличается от эффективности вооружения. Но теперь скажем самое главное: чтобы содержать ядерные боеприпасы необходима инфраструктура, она стоит дорого, и та страна, которая планирует иметь собственные средства ядерного поражения, должна предполагать, что огромная сумма денег будет затрачиваться на содержание, развитие и на обслуживание. К этому польская экономика сегодня не готова. Надежда Сасс:

А польское общество готово к такой воинственной риторике, которая звучит из уст польского руководства, или его никто не спрашивает?

Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства:

Начнем с того, что да, польское общество никто не спрашивает. Я бы хотел обратиться к своему коллеге и сказать, что вы не рассматриваете тот случай, если поляки сами рассчитывают, что американцы будут вкладываться в польскую инфраструктуру и создавать там объекты для ядерного оружия? Это во-первых. А во-вторых, польское общество неоднократно, например, в случае с законодательством об абортах, выходило массово. И что? И никто его не слышит, никто его не слушает. Польское общество неоднородно, но с точки зрения пропаганды, с точки зрения накручивания истерии антироссийской, с точки зрения отвлечения внимания от внутренних проблем – вот эти все новые шаги, все новые кошмары по поводу России, по поводу военной истерии очень востребованы. Поэтому, став на этот путь, тяжело с него сойти.