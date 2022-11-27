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«Это реальное и возможное развитие событий». Польша готова установить ядерное оружие?

27 ноября 2022 19:14
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.   

Надежда Сасс, СТВ:  
Как вы оцениваете вероятность того, что Польша постарается создать ядерное оружие или, например, тем же американцам достаточно того, что на польской территории были размещены их ракеты?  

«Это реальное и возможное развитие событий». Польша готова установить ядерное оружие?-1

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:  
Я могу предположить, что американцам достаточно потенциальной возможности размещения своего как минимум тактического ядерного оружия. Тем более разговор об этом идет уже несколько десятилетий. В Польше существует радиофобия, но вопрос очень важный: 29 лет обсуждаются проекты строительства нескольких мирных атомных станций, и 29 лет местные самоуправления и части партийной политической коалиции это блокируют. Не потому что это невыгодно, а потому что это пойдет против голосов избирателей. Это очень важно нам учитывать с точки зрения контрпропаганды. Сказать, что Польша полностью не готова с точки зрения создания этого оружия, тоже нельзя, потому что польские ученые активно работают в европейских центрах. Еще в начале прошлого века именно среди польских ученых, работавших во Франции, Великобритании, было достаточно людей, которые занимались именно ядерной физикой. То есть это возможно.  

«Это реальное и возможное развитие событий». Польша готова установить ядерное оружие?-4

Надежда Сасс:
О ядерном шантаже высказал свое мнение на саммите ОДКБ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами.

Надежда Сасс:
Из уст польского руководства уже звучит готовность к тому, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Это ведь уже выходит за рамки допустимого. Как Беларуси на это реагировать?

«Это реальное и возможное развитие событий». Польша готова установить ядерное оружие?-7

Николай Бузин, доктор военных наук:
В сегодняшних условиях развития политической обстановки это уже не выходит за рамки допустимого. Сегодня происходит то, что еще не было возможным буквально 2-3 года назад. Сегодня – все что угодно. Тем более надо отдать должное Польше, она находится на передовой борьбы с Россией и со всем постсоветским пространством. Поэтому говорить о том, что это невозможно, не приходится. Это реальное и возможное развитие событий. Вопрос: зачем? Вот это на сегодня с военной точки зрения необъяснимо, потому что подлетное время Германии с подлетным временем Польши немногим отличается от эффективности вооружения. Но теперь скажем самое главное: чтобы содержать ядерные боеприпасы необходима инфраструктура, она стоит дорого, и та страна, которая планирует иметь собственные средства ядерного поражения, должна предполагать, что огромная сумма денег будет затрачиваться на содержание, развитие и на обслуживание. К этому польская экономика сегодня не готова.

Надежда Сасс: 
А польское общество готово к такой воинственной риторике, которая звучит из уст польского руководства, или его никто не спрашивает?  

«Это реальное и возможное развитие событий». Польша готова установить ядерное оружие?-10

Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства:
Начнем с того, что да, польское общество никто не спрашивает. Я бы хотел обратиться к своему коллеге и сказать, что вы не рассматриваете тот случай, если поляки сами рассчитывают, что американцы будут вкладываться в польскую инфраструктуру и создавать там объекты для ядерного оружия? Это во-первых. А во-вторых, польское общество неоднократно, например, в случае с законодательством об абортах, выходило массово. И что? И никто его не слышит, никто его не слушает. Польское общество неоднородно, но с точки зрения пропаганды, с точки зрения накручивания истерии антироссийской, с точки зрения отвлечения внимания от внутренних проблем – вот эти все новые шаги, все новые кошмары по поводу России, по поводу военной истерии очень востребованы. Поэтому, став на этот путь, тяжело с него сойти.

«Это реальное и возможное развитие событий». Польша готова установить ядерное оружие?-13

Николай Бузин:
Я хочу вступить в полемику и ответить на первый вопрос. Я рассматривал неоднократно варианты развития в Польше и в Европе в целом, но есть другая ситуация. Ядерный фактор используется Польшей только для того, чтобы повысить свой вес в ЕС и чтобы стать ведущим государством. Она не располагает сегодня потенциальными возможностями, чтобы все это реализовать в короткие сроки, но она может быть проводником интересов США, и размещение возможно на ее территории. Но оно с военной точки зрения необоснованно.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Николай Межевич # Александр Лукашенко # Николай Бузин # Дмитрий Суржик # Фотофакт

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