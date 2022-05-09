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Облили сладким красным сиропом. В Польше напали на российского посла во время возложения венка

09 мая 2022 13:39
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Россия выразила протест польским властям после нападения на посла. В Польше сорвали праздничное мероприятие, облив российского дипломата красным сиропом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облили сладким красным сиропом. В Польше напали на российского посла во время возложения венка-1

Сергей Андреев вместе с семьей пришел на мемориальное кладбище советских солдат, чтобы возложить цветы. Там его уже ждала группа радикально настроенных людей. Перегородив дорогу, они облили дипломата и его окружение сладким красным сиропом. После на месте инцидента завязалось несколько потасовок. Российский посол не пострадал, однако так и не смог возложить венок, в итоге покинул мемориал в сопровождении полиции. МИД России требует незамедлительно организовать церемонию возложения, на сей раз обеспечив полную безопасность.

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# Международная политика # Сергей Андреев # Фотофакт

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