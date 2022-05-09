Экс-президенты Молдовы возглавили «Бессмертный полк» в Кишенёве

Колонна прошла маршем от центральной площади города к мемориальному комплексу «Вечность», где участники мероприятия почтили память погибших воинов и выпустили в небо белых голубей – пока не запрещенный символ мира. В отличие от георгиевской ленты. Впрочем, такое решение властей не смутило ни одного из экс-президентов. Лента была закреплена на груди у обоих. Более того, Игорь Додон назвал подобное табу ошибкой и отметил, что его юристы помогут жителям в случае наказания за демонстрацию этого символа Победы. Отметим, торжественные церемонии возложения цветов прошли во многих городах Молдовы.

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