Экс-президенты Молдовы возглавили «Бессмертный полк» в Кишенёве

Новости Молдовы. Молдова отмечает День Победы. Экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин возглавили «Бессмертный полк» в Кишеневе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Молдовы. Молдова отмечает День Победы. Экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин возглавили «Бессмертный полк» в Кишеневе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонна прошла маршем от центральной площади города к мемориальному комплексу «Вечность», где участники мероприятия почтили память погибших воинов и выпустили в небо белых голубей – пока не запрещенный символ мира. В отличие от георгиевской ленты. Впрочем, такое решение властей не смутило ни одного из экс-президентов. Лента была закреплена на груди у обоих. Более того, Игорь Додон назвал подобное табу ошибкой и отметил, что его юристы помогут жителям в случае наказания за демонстрацию этого символа Победы. Отметим, торжественные церемонии возложения цветов прошли во многих городах Молдовы.
Читайте также:
Председатель Брестского облисполкома: «Сегодня пахнет фашизмом, сегодня пахнет нацизмом»
Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»
В лесу и с квестами в землянках. На Щучинщине отмечают День Победы по-партизански