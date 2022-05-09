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Экс-президенты Молдовы возглавили «Бессмертный полк» в Кишенёве

09 мая 2022 14:06
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Новости Молдовы. Молдова отмечает День Победы. Экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин возглавили «Бессмертный полк» в Кишеневе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-президенты Молдовы возглавили «Бессмертный полк» в Кишенёве-1

Колонна прошла маршем от центральной площади города к мемориальному комплексу «Вечность», где участники мероприятия почтили память погибших воинов и выпустили в небо белых голубей – пока не запрещенный символ мира. В отличие от георгиевской ленты. Впрочем, такое решение властей не смутило ни одного из экс-президентов. Лента была закреплена на груди у обоих. Более того, Игорь Додон назвал подобное табу ошибкой и отметил, что его юристы помогут жителям в случае наказания за демонстрацию этого символа Победы. Отметим, торжественные церемонии возложения цветов прошли во многих городах Молдовы.

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# Великая Отечественная война # Игорь Додон # Владимир Воронин # Фотофакт

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