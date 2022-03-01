Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Данные по ситуации в Украине на 1 марта

Ситуация в Украине остается весьма напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Луганской и Донецкой областях продолжается операция по освобождению территорий от украинских военных. Многие эту ночь провели в укрытиях и подвалах.

Поселок Логвино за утро 1 марта дважды подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Огонь также открыли по Горловке и селу Зайцево Южное, за 15 минут выпустив 14 мин и 8 снарядов. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, сообщили в местной мэрии. Конашенков: «Всего с начала операции Вооруженными силами РФ поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины» – подробности здесь.

Кроме того, разрушена инфраструктура города. Сообщается, что уничтожена насосная станция. Снаряды попали в том числе в поликлинику. Международная реакция на ситуацию. Свою позицию выразил в том числе МИД Сирии. Там уверены, что США нарочно спровоцировали конфликт в Украине, чтобы отрезать Европу от российского газа. А украинского президента просто использовали, чтобы взорвать ситуацию. Не станет дело и за снабжением Украины оружием, уверены в сирийском МИД. Ведь ставки слишком высоки.

Башар Джафари, заместитель министра иностранных дел Сирии:

Прошло 75 лет после победы над фашизмом. И появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов в Украине, которые поднимают те же знамена, что считались призраком Европы. Но они получили поддержку этих стран и этих спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить черта против России, если это будет в их интересах.