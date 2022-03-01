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Лукашенко и Эрдоган провели телефонный разговор. Обсудили конфликт в Украине и санкции Запада

01 марта 2022 07:08
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О готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине наряду с нашей страной заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко и Эрдоган провели телефонный разговор. Обсудили конфликт в Украине и санкции Запада -1

Ночью с 28 февраля на 1 марта состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с турецким лидером. Главы государств в деталях обсудили конфликт в Украине, а также состоявшиеся российско-украинские переговоры и нацеленность на содействие мирному процессу. На что наш Президент отметил, что позиция Анкары полностью совпадает с белорусской. Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России.  

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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