Лукашенко и Эрдоган провели телефонный разговор. Обсудили конфликт в Украине и санкции Запада

О готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине наряду с нашей страной заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине наряду с нашей страной заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью с 28 февраля на 1 марта состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с турецким лидером. Главы государств в деталях обсудили конфликт в Украине, а также состоявшиеся российско-украинские переговоры и нацеленность на содействие мирному процессу. На что наш Президент отметил, что позиция Анкары полностью совпадает с белорусской. Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка»
«Стороны уезжают для консультаций в столицы». Советник главы офиса президента Украины о переговорах с Россией
Андрей Лазуткин: их интересует не наша Конституция, а только один момент – это вопрос ядерного оружия