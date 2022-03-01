Лукашенко: «Майдан сделал своё дело. При поддержке внешних сил был осуществлён государственный переворот»
Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Майдан сделал свое дело. При поддержке внешних сил был осуществлен государственный переворот. Это признано даже было на Западе. Пролилась кровь. В Донбассе началась война, вздрогнула вся Европа. Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014-м, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы, выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий. Предложили Минск для работы трехсторонней контактной группы по просьбе России и Украины. Именно Минские договоренности остановили кровопролитие. Да, там постреливали, но прекратилась война и перестали сотнями, тысячами гибнуть мирные люди и не только мирные. Уже в октябре я предложил использовать белорусских военнослужащих, прежде всего наших пограничников, тогда в качестве миротворческого контингента, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. Однако на тот момент заинтересованности в данном предложении на первом этапе не последовало. Мы вернулись к этой теме осенью 2017-го в Совете безопасности ООН. И снова в ответ тишина. Это факты, известные вам, можете полистать недавнюю историю и убедиться в этом.
Александр Лукашенко:
Между тем, для всех было очевидно, предпосылки конфликта никуда не делись. Более того, Запад усилил подходы к милитаризации региона. Втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. Цель одна – спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня. Тем временем в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. И, заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел. Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий? Мы били в набат с различных международных площадок, выдвинули целый ряд крупных инициатив, направленных на перезапуск международного диалога по вопросам европейской безопасности («Хельсинки-2»), поддерживали все мирные инициативы и являлись их участниками.