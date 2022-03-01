Конашенков: «Всего с начала операции Вооружёнными силами РФ поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины»

Ситуация в Украине остается весьма напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Луганской и Донецкой областях продолжается операция по освобождению территорий от украинских военных. Многие ночь провели в укрытиях и подвалах. Российское Минобороны сообщает о продолжении ведения наступательных действий.

​​​​Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи Вооруженных сил Украины. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.