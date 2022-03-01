Трупами оказались живые актёры. Журналисты США снимали сюжет в Польше якобы с территории Украины

Для освещения ситуации в Украине на европейский континент прибыли американские журналисты крупнейших СМИ. Правда, десант высадился в Польше, откуда и ведется вещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для освещения ситуации в Украине на европейский континент прибыли американские журналисты крупнейших СМИ. Правда, десант высадился в Польше, откуда и ведется вещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сеть попали кадры подготовки сюжета о гуманитарной катастрофе в Украине и жертвах конфликта. Происходящее на площадке даже не требует комментариев. Трупами оказались вполне живые актеры.
Конечно, это сложно было бы опровергать, если бы во время «голливудских» съемок один из участников массовки не устал лежать на холодном асфальте.
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