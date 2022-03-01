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Трупами оказались живые актёры. Журналисты США снимали сюжет в Польше якобы с территории Украины

01 марта 2022 09:53
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Для освещения ситуации в Украине на европейский континент прибыли американские журналисты крупнейших СМИ. Правда, десант высадился в Польше, откуда и ведется вещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Трупами оказались живые актёры. Журналисты США снимали сюжет в Польше якобы с территории Украины -1

В сеть попали кадры подготовки сюжета о гуманитарной катастрофе в Украине и жертвах конфликта. Происходящее на площадке даже не требует комментариев. Трупами оказались вполне живые актеры.

Трупами оказались живые актёры. Журналисты США снимали сюжет в Польше якобы с территории Украины -4

Конечно, это сложно было бы опровергать, если бы во время «голливудских» съемок один из участников массовки не устал лежать на холодном асфальте.  

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# Международная политика # Фотофакт

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