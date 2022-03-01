Трупами оказались живые актёры. Журналисты США снимали сюжет в Польше якобы с территории Украины

Для освещения ситуации в Украине на европейский континент прибыли американские журналисты крупнейших СМИ. Правда, десант высадился в Польше, откуда и ведется вещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сеть попали кадры подготовки сюжета о гуманитарной катастрофе в Украине и жертвах конфликта. Происходящее на площадке даже не требует комментариев. Трупами оказались вполне живые актеры.