Эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Как развивается ситуация?

К ситуации на Ближнем Востоке. На данный момент обстановка остается напряженной. Но по последним заявлениям Трампа, новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном. Состав делегаций и сроки переговоров пока неизвестны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Округ Минаб. Начальная школа для девочек, по которой накануне пришелся удар, стала объектом с самым большим количеством жертв в ходе кампании бомбардировок Ирана под руководством США и Израиля на данный момент 148 погибших. На месте продолжается поисково-спасательная операция, под завалами все еще заблокированы люди.

Израиль вновь доказывает свои преступления миру. Мир должен знать правду. Это детский учебник. Дети похоронены под завалами, и все они были гражданские. Они пришли сюда в школу сегодня утром. Смотри, эта книга запятнана кровью учеников. 28 февраля Израиль нанес первую волну ударов по Ирану с участием около 200 самолетов, в том числе американских стратегических бомбардировщиков. В ходе атаки поражено порядка 500 целей в 24 провинциях Исламской Республики. Масштабные бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения. По последним данным, в Иране погибло более 200 человек, ранено около 750. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США.

В результате эскалации на Ближнем Востоке впервые в новейшей истории убит лидер суверенного государства – аятолла Ирана Хаменеи. По данным СМИ, аятолла был убит на своем рабочем месте. Жертвами атак стали и четверо членов его семьи. Иран также подтвердил гибель начальника Генштаба Вооруженных сил и главы Минобороны страны. По всей Исламской Республике объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя. По всей стране проходят митинги скорби.

Все хотят, чтобы этот ответ был действительно сильным и до самого последнего момента. Чтобы этот узурпатор, Израиль, был стерт с лица земли.

Это была шокирующая новость, которая действительно наполняет гневом. Полна ненависти к Израилю и Америке. Мы должны отомстить за кровь лидера. Временным исполняющим обязанности верховного лидера назначен 67-летний аятолла Алиреза Арафи, вошедший в переходный руководящий совет из трех высокопоставленных чиновников, включая президента Ирана. Новый орган уже приступил к работе. Руководство страны анонсировало начало новой ожесточенной наступательной операции в истории Вооруженных сил.

Андрей Лазуткин, политолог:

Поскольку аятолла был убит, американцы считают, что именно со советской властью, которая осталась, с президентом Пезешкианом, который выступал изначально за переговоры, они смогут легко договориться. Об этом был пост Трампа, что договориться якобы стало легче. Но на самом деле это ловушка, в которую американцев затягивает Израиль. Потому что Трамп, видимо, считает, что переговоры пройдут легче, а на самом деле вот такой грязный транзит власти через убийство, через войну приведет только к тому, что по религиозной линии будет более радикальный преемник, который объявит Израилю и США войну (джихад). Это уже произошло. Значит, конфликт будет только затягиваться.

Иран ответил волнами ракетных обстрелов не только по территории Израиля, но и по арабским странам Персидского залива, где размещены ключевые американские военные базы – Бахрейну, Катару, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ. Все эти государства ранее гарантировали, что не предоставят свое воздушное пространство для атак против Ирана, но, видимо, обещание было нарушено. СМИ сообщают о попаданиях по гражданской инфраструктуре и сотнях погибших мирных жителей в нескольких государствах Ближнего Востока. Около 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива.

Та волна насилия, что захлестнула Ближний Восток, стала трагической кульминацией многомесячного напряжения. 2 месяца мир следил, как в Персидском заливе собиралась авианосная группировка – самая большая со времен Ирака 2003 года. Камнем преткновения стала ядерная программа Тегерана. США и Израиль подозревали Иран в создании атомного оружия и вели переговоры с целью заставить Тегеран перестать обогащать уран и ликвидировать его запасы, однако суть проблемы лежит намного глубже.