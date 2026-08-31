Новости по тегу #Новости Ирана

«Чисто с пропагандистской точки зрения, однозначно, этот саммит может. А если все-таки посмотреть на реалии того, что вокруг происходит, проблем на самом деле очень много».
Израильское военное руководство и разведка «Моссад» оказались в глубоком замешательстве. В Тель-Авиве рассчитывали, что иранская военная машина выведена из строя на долгие годы, однако реальность оказалась совсем иной. Тегеран продемонстрировал невероятную способность к регенерации своего ВПК.
Это должно позволить Ирану вернуть добычу газа на довоенный уровень.
Американские войска нанесли удары по десяткам целей, используя истребители, военные корабли, современные ударные беспилотники – как в воздухе, так и на море.
Прощальные мероприятия длились 6 дней, охватив не только Иран, но и соседний Ирак. По данным иранских властей, в поминальных шествиях приняли участие около 12 миллионов человек. Али Хаменеи являлся верховным лидером Ирана почти 37 лет.
Решение связано с прямыми угрозами со стороны Дональда Трампа и нарушением Вашингтоном своих обязательств.
Целями американских войск были иранские системы ПВО, сети управления и контроля, радиолокационные станции, ракетные комплексы.
Тегеран не давал согласия встречаться с представителями США после атак в Персидском заливе в минувшие выходные.
Музеи закрывались, воздушное пространство было заблокировано, иностранные туристы исчезли.
По данным СМИ, ожидается радикальное изменение тактики.
Ближневосточный конфликт оказался на грани нового витка обострения. Президент США всерьез рассматривает возможность возобновления крупных военных действий против Ирана.
Пламя за считанные минуты охватило все здание. В огненной ловушке оказались сотни посетителей центра. Приехавшие пожарные организовали экстренную эвакуацию людей. Несмотря на все усилия здание выгорело полностью.
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