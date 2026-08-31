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Новости по тегу #Новости Ирана

Может ли саммит ШОС свидетельствовать о скором мире в Украине или в Иране? Мнение
31 августа 2026 18:22

Может ли саммит ШОС свидетельствовать о скором мире в Украине или в Иране? Мнение

Израиль ошеломлен молниеносным реваншем Ирана
14 августа 2026 14:03

Израиль ошеломлен молниеносным реваншем Ирана

Иран намерен вернуть в производство 95 млн кубометров газа в сутки к концу сентября
13 августа 2026 07:24

Иран намерен вернуть в производство 95 млн кубометров газа в сутки к концу сентября

США подтвердили проведение крупномасштабной военной операции в отношении Ирана
13 июля 2026 08:24

США подтвердили проведение крупномасштабной военной операции в отношении Ирана

Церемония прощания с аятоллой Хаменеи проходит в Иране
09 июля 2026 11:16

Церемония прощания с аятоллой Хаменеи проходит в Иране

Тегеран объявил о приостановке переговорного процесса с Вашингтоном
09 июля 2026 07:00

Тегеран объявил о приостановке переговорного процесса с Вашингтоном

США нанесли новые удары по Ирану после атаки на танкеры в Ормузском проливе
08 июля 2026 07:51

США нанесли новые удары по Ирану после атаки на танкеры в Ормузском проливе

Иран опроверг заявления США о мирных переговорах в Катаре
30 июня 2026 17:11

Иран опроверг заявления США о мирных переговорах в Катаре

Туриндустрия Ирана переживает самый масштабный кризис за последние годы
09 июня 2026 07:21

Туриндустрия Ирана переживает самый масштабный кризис за последние годы

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе
16 мая 2026 16:53

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана
12 мая 2026 09:45

Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана

В Иране при пожаре в крупном торговом центре погибли около 10 человек
06 мая 2026 08:52

В Иране при пожаре в крупном торговом центре погибли около 10 человек