Около 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива
Эхо ближневосточной напряженности докатилось до Азии. На Шри-Ланке из-за перебоев с поставками топлива водители тук-туков выстаивают километровые очереди за бензином, а города задыхаются в пробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США.
Дело в том, что Ормузский пролив, через который проходит 20 % мировых запасов нефти, – парализован. Накануне Иран заблокировал его, сегодня блокаду сняли. Однако власти предупредили, что будут атаковать вражеские танкеры.
Два судна уже подверглись обстрелам у берегов Омана, есть пострадавшие среди членов экипажей. Еще около 150 танкеров с нефтью бросили якоря в открытых водах, не заходя в пролив. Тем временем в странах Ближнего Востока продолжают греметь взрывы.
Сегодня бомбардировки накрыли весь Персидский залив. Беспилотники атаковали порт Дукм, задев султанат-посредник. Взрывы прогремели в Бахрейне и Катаре. Обломки сбитых дронов рухнули на жилые кварталы Дубая и небоскреб в Абу-Даби, есть раненые. В Шардже горит торговый центр после падения обломков беспилотника. Удар пришелся и по аэропорту Манамы. Израиль также продолжает атаковать Иран.
Демонстранты начали штурмовать посольства США по всему миру в знак солидарности с Ираном.
Общество Красного Полумесяца сообщает, что за этот день в Тегеране насчитали 60 ударов, в результате которых погибли 57 человек. По меньшей мере трое погибли в Арабских Эмиратах, 58 человек ранены.