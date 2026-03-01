Около 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива

Эхо ближневосточной напряженности докатилось до Азии. На Шри-Ланке из-за перебоев с поставками топлива водители тук-туков выстаивают километровые очереди за бензином, а города задыхаются в пробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что Ормузский пролив, через который проходит 20 % мировых запасов нефти, – парализован. Накануне Иран заблокировал его, сегодня блокаду сняли. Однако власти предупредили, что будут атаковать вражеские танкеры.

Два судна уже подверглись обстрелам у берегов Омана, есть пострадавшие среди членов экипажей. Еще около 150 танкеров с нефтью бросили якоря в открытых водах, не заходя в пролив. Тем временем в странах Ближнего Востока продолжают греметь взрывы.