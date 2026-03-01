Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США
Все внимание мирового сообщества приковано к ситуации на Ближнем Востоке. Оттуда поступают тревожные новости. Сообщается, что при атаках Израиля и США погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Информацию подтвердило гостелевидение исламской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным СМИ, аятолла был убит на своем рабочем месте накануне. Жертвами атак также стали его дочь, зять, внук и невестка.
Как заявляют в Иране, Хаменеи успел назначить наследника. Пока же обязанности верховного лидера временно будут исполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Иран также подтвердил гибель начальника генштаба военных сил и главы Минобороны страны. По всей исламской республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. После гибели Хаменеи КСИР намерен начать новую ожесточенную наступательную операцию в истории вооруженных сил страны.
– Все хотят, чтобы этот ответ был действительно сильным, и до самого последнего момента, чтобы этот узурпатор Израиль был стерт с лица земли.
– Это была шокирующая новость, которая действительно наполняет гневом, полна ненависти к Израилю и Америке. Мы должны отомстить за кровь лидера.
Накануне США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Исламская республика в ответ ударила по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. СМИ сообщают о попаданиях ракет и по гражданской инфраструктуре. Под удары попали национальные аэропорты Дубая и Катара. Число погибших учеников иранской начальной школы для девочек в результате атаки возросло до 148, известно о 95 пострадавших.
Поисково-спасательная операция продолжается. Десятки детей остаются под завалами. В связи с обостренной ситуацией, шесть стран региона закрыли воздушное пространство до 3 марта. В Израиле, Иране и Бахрейне объявлена тревога.
Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство.
В МИД Беларуси призывают соотечественников в затронутых странах неукоснительно соблюдать требования местных властей в области обеспечения личной безопасности, избегать мест массового скопления людей, не проводить съемку ударов и их последствий. Консульские службы загранучреждений Беларуси в Израиле, Иране, Катаре, ОАЭ оказывают необходимое содействие гражданам. Телефоны экстренной связи на ваших экранах.