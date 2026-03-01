А вот отношения Беларуси и ЕС сегодня переживают не лучшие времена. На неделе стало известно, что Европа на год продлила санкции против нашей страны и запретила Литве возобновлять транзит белорусского калия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такая перспектива сильно волновала Брюссель, но больше беспокоиться не о чем. Все останется как и было. Стоимость продуктов продолжит расти, а те, кто голодал, продолжат голодать, и плевать на это хотели чиновники в Брюсселе. Да и ладно, если бы на европейцах это не сказывалось, но и многим литовцам пришлось сесть на санкционную диету.
Мы уже не раз рассказывали о ситуации в том же порту Клайпеды, который из-за сокращения поставок нашего калия вынужденно сел на мель. А больше всего дрейфует литовская железная дорога. И когда США сняли санкции с наших удобрений, радовались этому и в Литве. Правда, не все, конечно, но гендиректор клайпедского порта заявил, что все готово к немедленной обработке грузов «Беларуськалия».
Люди хотят просто работать и зарабатывать, как в Беларуси, так и в Литве. Но Европейский союз еще на год сам себе запретил общаться с нашей страной. Мы на другое, собственно, и не сильно рассчитывали.