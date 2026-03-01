А вот отношения Беларуси и ЕС сегодня переживают не лучшие времена. На неделе стало известно, что Европа на год продлила санкции против нашей страны и запретила Литве возобновлять транзит белорусского калия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такая перспектива сильно волновала Брюссель, но больше беспокоиться не о чем. Все останется как и было. Стоимость продуктов продолжит расти, а те, кто голодал, продолжат голодать, и плевать на это хотели чиновники в Брюсселе. Да и ладно, если бы на европейцах это не сказывалось, но и многим литовцам пришлось сесть на санкционную диету.