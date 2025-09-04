Дугин рассказал о роли Беларуси в многополярном мире

Александр Дугин, философ:

И здесь, кстати, роль Беларуси очень интересная. Дело в том, что Беларусь – это зримый пример того, что укрепление России как полюса не идет в ущерб тем государствам или тем территориям, тем цивилизационным полям, которые являются промежуточными. Ничего подобного. Если Беларусь признает значение этого фундаментального русского полюса, открываются новые возможности для взаимодействия с Европой и с остальным миром. И как раз использовать эти возможности, мы видим, как это можно сделать в позитивном ключе. Лукашенко – это пример успешного суверенитета небольшой страны, которая очень грамотно выстраивает свою стратегию по балансу отношений между окружающими полюсами. Делается принципиальный цивилизационный выбор в пользу России, православия, единства исторического. Сохраняется своя полная независимость от нас же, от России же с совершенным суверенитетом народа. Выбирается абсолютно легитимный, полностью поддерживаемый абсолютным большинством населения лидер. И на самом деле политика этого мудрого, гениального лидера, этого вождя, она на самом деле укрепляет нас, себя и весь мир. Вот пример, что не только в многополярном мире большие державы, государства, цивилизации в таком чистом виде, как Россия, Китай или Индия, имеют большое значение. Подчас небольшие государства, но очень важные, стратегические, геополитические, могут сыграть решающую роль.

Поэтому я думаю, что триумф многополярного мира – это в том числе и личный триумф Лукашенко, это личный триумф Беларуси, потому что Беларусь демонстрирует собой искусство бытия в многополярном мире и активного суверенного соучастия его создания.

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