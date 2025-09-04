Дугин про СВО: чем больше мы осознаем, что это священная война, тем больше осознаем, кто мы есть.

Александр Дугин, философ:

Сейчас мы стоим на пороге самого, пожалуй, решительного, может быть, поворота. Это война, которую мы осознаем все больше и больше как священную войну с западной цивилизацией, войну с современным миром. Она открывает нам глаза на то, чем мы сами являемся. Это уникальный момент. И чем больше мы начинаем это понимать, тем больше мы удивляемся тому, что кто мы, с одной стороны, и, с другой стороны, как нам удалось сохранить вот это ядро жизни, ядро достоинства, ядро традиции, ядро священного в нашей культуре, вопреки, в общем-то, всем тем воздействиям чудовищным, тоталитарным, которые у нас оказывались и либералами, и коммунистами в царское время. Все вот это надо исторгнуть из себя и вернуться на родину.

Мы сейчас находимся в том моменте поворотном. Это то, что по-немецки называется, может быть, Heimkehr (возвращение на Родину). Ностальгия. Вот это очень тоже важное слово – ностальгия. Оно состоит из двух корней: альгос – боль и ностос – родное гнездо. Вот что является нашим родным гнездом, это Православная Русь, это Святая Русь, это наш «ностос» — это наше гнездо, это наша изначальная матрица. Мы совершаем поворот к ней, мы двигались от нее, а теперь мы двигаемся к ней. Это требует очень больших усилий, очень большого мужества, очень большого ума, очень большой решимости. Но это неизбежные процессы.

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