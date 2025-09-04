Дугин о саммите в Пекине: we've done them! Мы их сделали! Им, Западу, конец

Трамп вчера, впав в истерику после того, как он чуть не умер, он выступил с таким знаменательным заявлением. Его долго ждали, что он скажет сейчас что-то невероятное. И что он сказал? То, что он жив: «Я не умер». Вот это самая большая сенсация. И добавил к этому, что те, кто в Китае, планируют новые заговоры против Америки: это Россия, Китай, Индия, Иран, Корея, Беларусь, кстати, они просчитаются, потому что ничего с нами они сделать не могут. Уже сделали. Мы уже сделали их. Вот это удивительное мероприятие, которое на последние дни, в том числе парад Победы над Японией, который проходил в Китае, это означает we've done them. То есть «мы их сделали просто, им «конец».

То есть их однополярная версия и в глобалистской модели, и в трампийском, таком прямом, жестком буллинге, что называется, американском, – все это не дает никаких результатов. И последней каплей были, конечно, тарифы, наложенные на Индию за покупку русской нефти. Моди просто это проигнорировал, но сделал определенный вывод, что с Америкой дела иметь просто лучше, себе дороже станет. И приехал в Китай. Там встретился и с нашим президентом Путиным, и с Си Цзиньпином. И вот это и есть многополярный мир.

Читайте также:

Казаков: Зеленский нашел смысл жизни – власть и больше ничего

Казаков о Лукашенко: его разговоры про цветы и овощи – не отвлекающий маневр, а суть хозяйская

Дугин рассказал о роли Беларуси в многополярном мире