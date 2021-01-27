Дональд Трамп открыл «офис бывшего президента». И вот зачем

Новости США. Дональд Трамп открыл во Флориде «офис бывшего президента», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Дональд Трамп открыл во Флориде «офис бывшего президента», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представительство будет отвечать за управление перепиской, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью экс-главы Белого дома.
Ранее Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания в Соединенных Штатах новой политической партии, которую планируется назвать Патриотической.
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