Новости Франции. Франция готовится принять закон о защите прав полицейских. Нарушение анонимности, а именно публикация персональных данных сотрудника, грозит штрафом в 30 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угрозы стражу правопорядка или его семье – сумма такая же и плюс два года тюрьмы. А вот если угрожают полицейскому убийством, тут уже штраф 75 тысяч евро и пять лет за решеткой.

Кроме того, французские законодатели хотят принять акт, который запретит публиковать фото стражей правопорядка во время проведения операции или разгона демонстраций.