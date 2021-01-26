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Франция готовится принять закон о защите прав полицейских

26 января 2021 21:17
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Новости Франции. Франция готовится принять закон о защите прав полицейских. Нарушение анонимности, а именно публикация персональных данных сотрудника, грозит штрафом в 30 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция готовится принять закон о защите прав полицейских-1

Угрозы стражу правопорядка или его семье – сумма такая же и плюс два года тюрьмы. А вот если угрожают полицейскому убийством, тут уже штраф 75 тысяч евро и пять лет за решеткой.

Кроме того, французские законодатели хотят принять акт, который запретит публиковать фото стражей правопорядка во время проведения операции или разгона демонстраций.

Франция готовится принять закон о защите прав полицейских-4

В Министерстве внутренних дел говорят, что закон направлен на защиту полиции и жандармов, которые все чаще становятся жертвами нападений и угроз.

# Полиция # Фотофакт

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