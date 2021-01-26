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Жители Австралии отмечают национальный праздник. Он проходит на фоне массовых протестов

26 января 2021 14:57
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Новости Австралии. Национальный праздник отмечают жители Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 января 1788 года британские корабли достигли австралийских берегов и основали первую колонию.  

Жители Австралии отмечают национальный праздник. Он проходит на фоне массовых протестов-1

В 2021 году из-за пандемии торжественные мероприятия по случаю этой даты отменены. С днем Австралии генерал-губернатора Австралийского Союза поздравил Президент Беларуси. 

Жители Австралии отмечают национальный праздник. Он проходит на фоне массовых протестов-4

Стоит отметить, что праздник проходит на фоне массовых протестов в защиту прав коренных жителей. Уже не первый год активисты призывают перенести национальный праздник на другую дату. 26 января они считают днем траура и вторжения европейцев на землю коренных австралийцев.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Дэвид Херли # Фотофакт

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