Жители Австралии отмечают национальный праздник. Он проходит на фоне массовых протестов

Новости Австралии. Национальный праздник отмечают жители Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 января 1788 года британские корабли достигли австралийских берегов и основали первую колонию.

В 2021 году из-за пандемии торжественные мероприятия по случаю этой даты отменены. С днем Австралии генерал-губернатора Австралийского Союза поздравил Президент Беларуси.

Стоит отметить, что праздник проходит на фоне массовых протестов в защиту прав коренных жителей. Уже не первый год активисты призывают перенести национальный праздник на другую дату. 26 января они считают днем траура и вторжения европейцев на землю коренных австралийцев.