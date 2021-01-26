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Западные Балканы утопают в тоннах мусора. На его утилизацию не хватает средств в бюджетах стран

26 января 2021 21:24
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Проливные дожди в январе обнажили одну из самых давних проблем западных Балкан – тонны мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные Балканы утопают в тоннах мусора. На его утилизацию не хватает средств в бюджетах стран-1

Отходы скапливаются на плотинах гидроэлектростанций, а также на живописной реке Дрина в восточной части Боснии.

Западные Балканы утопают в тоннах мусора. На его утилизацию не хватает средств в бюджетах стран-4

Похожая ситуация в Северной Македонии и Косово. Причина – устаревшая инфраструктура и равнодушное отношение к проблеме со стороны властей. На утилизацию мусора попросту не хватает средств в бюджетах стран. Незаконные свалки стали обычным делом на сельских дорогах и на окраинах больших и малых городов.

# Мусор # Фотофакт

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