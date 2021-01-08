«Те, кто нарушил закон, за всё заплатят». Что говорит Трамп о беспорядках в Вашингтоне?

Новости США. Внимание СМИ по-прежнему приковано к США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общественно-политическая ситуация в Штатах остается непростой. Прошедшие события – штурм Капитолия, протесты, реакция полиции и властей – вызвали шок не только у самих американцев, но и у всего мира. Эксперты говорят о двойных стандартах и уверены: это не конец – американцы продолжат выходить на улицы.

Тем временем уже 55 участникам беспорядков в Вашингтоне предъявлено обвинение. На данный момент подозреваемым предъявляют лишь незаконное проникновение и нападение, однако список намерены расширить. В числе задержанных – 68 человек.

В ходе столкновений на Капитолийском холме пострадали более 50 правоохранителей. Один полицейский скончался. События, произошедшие в Вашингтоне, войдут в историю как беспрецедентные. Капитолий разгромили впервые со времен англо-американской войны. «Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Напомним, многотысячная толпа пошла штурмом на здание после выступления на митинге Дональда Трампа. Демонстранты прорвались за ограждение и устроили настоящий погром. Полиция во время осады применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и оружие. Только за один день протестов погибли четыре человека. Одна женщина скончалась от огнестрельного ранения.

Согласно соцопросу, более 60 % избирателей считают, что Дональд Трамп хотя бы частично несет ответственность за эти события. Против главы Белого дома ополчились даже соцсети. Его аккаунты в Facebook и Instagram заморозили до конца президентского срока.

Трамп между тем после многочасовой блокировки в Twiter выложил первое видеообращение. Осудив насилие в Капитолии, он сообщил, что сейчас сосредоточится на передаче власти Джо Байдену. Его штаб воспользовался всеми юридическими возможностями, чтобы оспорить результаты выборов. И, по словам Трампа, он делал это, чтобы защитить американскую демократию. Трамп пообещал беспрепятственно передать власть Байдену 20 января

Дональд Трамп, президент США:

Америка есть и всегда должна быть нацией закона и порядка. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии. Те, кто участвовал в актах насилия и разрушения, вы не представляете нашу страну. А те, кто нарушил закон, за все заплатят. Конгресс подтвердил результаты выборов, и 20 января будет инаугурация новой администрации. Теперь я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи власти. Этот момент требует исцеления и примирения.