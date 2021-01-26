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Импичмент всё-таки состоится? Процесс по делу против Трампа начнётся после 8 февраля

26 января 2021 09:48
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Новости США. Палата представителей США передала в Сенат резолюцию об импичменте Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ основан на обвинении в «подстрекательстве к мятежу».

Импичмент всё-таки состоится? Процесс по делу против Трампа начнётся после 8 февраля-1

Процесс по данному делу начнется после 8 февраля. Ситуация действительно уникальная. Процедуре импичмента впервые в истории США дважды подвергается один и тот же президент, причем уже сложивший свои полномочия. Стоит отметить, вряд ли демократам удастся довести дело до конца. Для принятия резолюции из 100 голосов сенаторов необходимы 67. То есть для победы демократы должны перетянуть на свою сторону 17 однопартийцев Трампа. На данный момент поддержать документ готовы лишь шесть из них.

Импичмент всё-таки состоится? Процесс по делу против Трампа начнётся после 8 февраля-4

Не уверен в том, что импичмент все-таки состоится и действующий глава Белого дома Байден. Он считает, что республиканцы не проголосуют за осуждение экс-президента. Впрочем, Трамп уже начал обсуждать с адвокатами стратегию своей защиты. Окончательный состав юристов пока не определен.

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# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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