Импичмент всё-таки состоится? Процесс по делу против Трампа начнётся после 8 февраля

Новости США. Палата представителей США передала в Сенат резолюцию об импичменте Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ основан на обвинении в «подстрекательстве к мятежу».
Новости США. Палата представителей США передала в Сенат резолюцию об импичменте Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ основан на обвинении в «подстрекательстве к мятежу».
Процесс по данному делу начнется после 8 февраля. Ситуация действительно уникальная. Процедуре импичмента впервые в истории США дважды подвергается один и тот же президент, причем уже сложивший свои полномочия. Стоит отметить, вряд ли демократам удастся довести дело до конца. Для принятия резолюции из 100 голосов сенаторов необходимы 67. То есть для победы демократы должны перетянуть на свою сторону 17 однопартийцев Трампа. На данный момент поддержать документ готовы лишь шесть из них.
Не уверен в том, что импичмент все-таки состоится и действующий глава Белого дома Байден. Он считает, что республиканцы не проголосуют за осуждение экс-президента. Впрочем, Трамп уже начал обсуждать с адвокатами стратегию своей защиты. Окончательный состав юристов пока не определен.
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