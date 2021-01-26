Импичмент всё-таки состоится? Процесс по делу против Трампа начнётся после 8 февраля

Процесс по данному делу начнется после 8 февраля. Ситуация действительно уникальная. Процедуре импичмента впервые в истории США дважды подвергается один и тот же президент, причем уже сложивший свои полномочия. Стоит отметить, вряд ли демократам удастся довести дело до конца. Для принятия резолюции из 100 голосов сенаторов необходимы 67. То есть для победы демократы должны перетянуть на свою сторону 17 однопартийцев Трампа. На данный момент поддержать документ готовы лишь шесть из них.