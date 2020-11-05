В Польше рекордное число заболевших, Великобритания уходит на карантин. Как страны реагируют на вторую волну коронавируса

Серьёзный всплеск заболеваемости COVID-19 наблюдается в Польше. Уже второй день подряд там фиксируют рекордное количество новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние сутки выявлено более 27 тысяч инфицированных. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Если число инфицированных превысит 75 случаев на сто тысяч жителей, в стране введут национальный карантин и запрет на поездки.