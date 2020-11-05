В Польше рекордное число заболевших, Великобритания уходит на карантин. Как страны реагируют на вторую волну коронавируса
Серьёзный всплеск заболеваемости COVID-19 наблюдается в Польше. Уже второй день подряд там фиксируют рекордное количество новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние сутки выявлено более 27 тысяч инфицированных. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Если число инфицированных превысит 75 случаев на сто тысяч жителей, в стране введут национальный карантин и запрет на поездки.
Эпидобстановка становится всё более напряжённой во всём мире. По последним данным, число заболевших на планете превысило отметку в 48 миллионов. Многие страны накрыло волной повторных локдаунов.
Карантинные меры усиливают на Кипре и в Литве. В Италии объявлено чрезвычайное положение. В Греции с 7 числа на три недели вводят режим полной изоляции. Больницы европейских стран переполнены, свободных мест практически нет.
В Великобритании объявлен очередной общенациональный карантин. Закрылись рестораны, парикмахерские, кинотеатры и спортивные клубы. Граждан призывают не покидать дома без веских причин. Ограничения в стране будут действовать как минимум до 2 декабря. С их помощью британские власти рассчитывают сдержать распространение коронавирусной инфекции.
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