В Портленд ввели бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков

Новости США. На фоне проходящих в США президентских выборов многие города охвачены акциями протеста. Для поддержания порядка в американский Портленд уже ввели бойцов Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На фоне проходящих в США президентских выборов многие города охвачены акциями протеста. Для поддержания порядка в американский Портленд уже ввели бойцов Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент в городе активны несколько групп митингующих. Ранее они забросали правоохранителей бутылками и камнями. Некоторые были вооружены. Около 10 человек задержаны. Митингующие требуют честного подсчета голосов.
На Манхэттене мирные протесты переросли в столкновения. После того как активисты стали поджигать мусорные баки, блокировать вход в метро и дороги, в ситуацию вмешалась полиция. Арестованы более полусотни человек.
Тем временем подсчет голосов на президентских выборах продолжается. Пока лидерство удерживает кандидат от демократов. К слову, он уже вошел в историю, набрав рекордное число голосов. Его поддержали более 70 миллионов избирателей. Кроме того, согласно последним данным, Байден получил уже 264 голоса коллегии выборщиков. Теперь от победы его отделяют всего 6 голосов.
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