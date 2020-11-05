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В Портленд ввели бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков

05 ноября 2020 12:28
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Новости США. На фоне проходящих в США президентских выборов многие города охвачены акциями протеста. Для поддержания порядка в американский Портленд уже ввели бойцов Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Портленд ввели бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков-1

На данный момент в городе активны несколько групп митингующих. Ранее они забросали правоохранителей бутылками и камнями. Некоторые были вооружены. Около 10 человек задержаны. Митингующие требуют честного подсчета голосов.

В Портленд ввели бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков-4

На Манхэттене мирные протесты переросли в столкновения. После того как активисты стали поджигать мусорные баки, блокировать вход в метро и дороги, в ситуацию вмешалась полиция. Арестованы более полусотни человек.

В Портленд ввели бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков-7

Тем временем подсчет голосов на президентских выборах продолжается. Пока лидерство удерживает кандидат от демократов. К слову, он уже вошел в историю, набрав рекордное число голосов. Его поддержали более 70 миллионов избирателей. Кроме того, согласно последним данным, Байден получил уже 264 голоса коллегии выборщиков. Теперь от победы его отделяют всего 6 голосов.

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# Выборы в США # Фотофакт

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