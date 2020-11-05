В Портленд ввели бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков

Новости США. На фоне проходящих в США президентских выборов многие города охвачены акциями протеста. Для поддержания порядка в американский Портленд уже ввели бойцов Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в городе активны несколько групп митингующих. Ранее они забросали правоохранителей бутылками и камнями. Некоторые были вооружены. Около 10 человек задержаны. Митингующие требуют честного подсчета голосов.