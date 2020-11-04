Выборы президента США: когда будут известны итоги?
Новости США. Внимание мирового сообщества приковано к Соединенным Штатам Америки. 3 ноября в стране состоялось главное политическое событие – всеобщие выборы. Американцы решали, кто будет управлять страной следующие четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последними на подсчет голосов закрылись избирательные участки на Аляске. Кто же стал новым американским президентом (Трамп или Байден), вероятнее всего, станет известно лишь через несколько дней. В связи с беспрецедентным числом жителей, которые из-за пандемии решили проголосовать досрочно, на подсчет результатов уйдет немало времени.
Отметим, возможностью сделать свой выбор заранее воспользовались более 100 миллионов американцев. Это более 47 % от общего числа всех зарегистрированных избирателей. К слову, настроение у обоих кандидатов в президенты хорошее. И действующий глава Белого дома Дональд Трамп, и бывший вице-президент страны Джо Байден уверены в своей победе.