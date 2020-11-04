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Выборы президента США: когда будут известны итоги?

04 ноября 2020 06:49
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Новости США. Внимание мирового сообщества приковано к Соединенным Штатам Америки. 3 ноября в стране состоялось главное политическое событие – всеобщие выборы. Американцы решали, кто будет управлять страной следующие четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выборы президента США: когда будут известны итоги?-1

Последними на подсчет голосов закрылись избирательные участки на Аляске. Кто же стал новым американским президентом (Трамп или Байден), вероятнее всего, станет известно лишь через несколько дней. В связи с беспрецедентным числом жителей, которые из-за пандемии решили проголосовать досрочно, на подсчет результатов уйдет немало времени.  

Выборы президента США: когда будут известны итоги?-4

Отметим, возможностью сделать свой выбор заранее воспользовались более 100 миллионов американцев. Это более 47 % от общего числа всех зарегистрированных избирателей. К слову, настроение у обоих кандидатов в президенты хорошее. И действующий глава Белого дома Дональд Трамп, и бывший вице-президент страны Джо Байден уверены в своей победе.  

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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