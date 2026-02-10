Документ о смерти Эпштейна подготовили за день до его гибели в тюрьме

В опубликованных Министерством юстиции США материалах дела Джеффри Эпштейна был найден проект констатации его смерти, датированный 9 августа 2019 года – за день до того, как финансист был обнаружен мертвым в своей камере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Mail.

В этом документе окружной прокурор Манхэттена Джеффри Берман отметил, что Эпштейн был найден без признаков сознания и вскоре объявлен мертвым. Он отметил, что подобные обстоятельства настораживают и могут осложнить процесс правосудия для жертв.

При этом ФБР и Министерство юстиции США имеют видеозаписи, сделанные в тюрьме в ночь смерти Эпштейна. В июле была обнародована 11-часовая запись коридора рядом с его камерой, которая подтверждала, что нападения не было.

Однако в ней был минутный пробел, который и вызвал споры и подозрения. Позднее генеральный прокурор Пэм Бонди объяснила, что разрыв был вызван техническим процессом замены пленки на камере.

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