Прямой эфир

Документ о смерти Эпштейна подготовили за день до его гибели в тюрьме

10 февраля 2026 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Документ о смерти Эпштейна подготовили за день до его гибели в тюрьме-0

В опубликованных Министерством юстиции США материалах дела Джеффри Эпштейна был найден проект констатации его смерти, датированный 9 августа 2019 года – за день до того, как финансист был обнаружен мертвым в своей камере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Mail.

В этом документе окружной прокурор Манхэттена Джеффри Берман отметил, что Эпштейн был найден без признаков сознания и вскоре объявлен мертвым. Он отметил, что подобные обстоятельства настораживают и могут осложнить процесс правосудия для жертв.

При этом ФБР и Министерство юстиции США имеют видеозаписи, сделанные в тюрьме в ночь смерти Эпштейна. В июле была обнародована 11-часовая запись коридора рядом с его камерой, которая подтверждала, что нападения не было.

Однако в ней был минутный пробел, который и вызвал споры и подозрения. Позднее генеральный прокурор Пэм Бонди объяснила, что разрыв был вызван техническим процессом замены пленки на камере.

Читайте также:

Лавров: файлы Эпштейна вскрыли «чистый сатанизм» западных элит

Азарёнок: по файлам Эпштейна мы воочию увидели подтверждения самому жуткому – эта педофилия ритуальна

Дугин про дело Эпштейна: «Открылся ад. Америка, Запад – это ад. Это уже теперь не метафора»

Фото: pixabay

# калейдоскоп # Новости США # Джеффри Эпштейн # США

Другие новости рубрики

Все новости
Министр обороны Польши объявил о создании нового резерва высокой готовности
10 февраля 2026 07:03

Министр обороны Польши объявил о создании нового резерва высокой готовности

Литва до 2035 года выделит 812 млн евро на противотанковые мины
10 февраля 2026 06:59

Литва до 2035 года выделит 812 млн евро на противотанковые мины

Канцлер Германии переживает рекордный кризис доверия за всё время пребывания у власти
10 февраля 2026 06:39

Канцлер Германии переживает рекордный кризис доверия за всё время пребывания у власти