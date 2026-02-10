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Канцлер Германии переживает рекордный кризис доверия за всё время пребывания у власти

10 февраля 2026 06:39
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Канцлер Германии переживает рекордный кризис доверия за все время пребывания у власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер Германии переживает рекордный кризис доверия за всё время пребывания у власти-2

Если в январе работу Фридриха Мерца критиковали 65 % граждан, то сейчас уровень недовольства вырос еще на пять пунктов. Согласно последним опросам, поддержку ему выражают лишь 23 % немцев. На фоне падения рейтинга укрепляется положение оппозиции. Политологи объясняют снижение популярности канцлера несколькими факторами. Это растущая неопределенность во внешней и внутренней политике, обострение социальных противоречий, а также недовольство решением о возобновлении обязательной военной службы, в том числе для женщин.

# Германия

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