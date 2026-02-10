За призом шла целенаправленно! Жительница Лунинца выиграла автомобиль от «Санты»

Илья Нечаев, ведущий:

Целеустремленность и вера в победу – именно эти качества помогли жительнице Лунинца Наталье Карпович стать обладательницей нового автомобиля.

Юрий Царев, ведущий:

Победу в игре от сети магазинов «Санта» ей принесла бутылка «Кока-Колы», которую она специально купила, надеясь стать одной из счастливчиков тура. Вот человек целенаправленно идет для того, чтобы стать участником тура. Это замечательно.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Чудо! Ее ожидания оправдались. История о невероятном везении в нашем следующем сюжете.