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За призом шла целенаправленно! Жительница Лунинца выиграла автомобиль от «Санты»

10 февраля 2026 07:57
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За призом шла целенаправленно! Жительница Лунинца выиграла автомобиль от «Санты»-1

Илья Нечаев, ведущий:
Целеустремленность и вера в победу – именно эти качества помогли жительнице Лунинца Наталье Карпович стать обладательницей нового автомобиля. 

Юрий Царев, ведущий:
Победу в игре от сети магазинов «Санта» ей принесла бутылка «Кока-Колы», которую она специально купила, надеясь стать одной из счастливчиков тура. Вот человек целенаправленно идет для того, чтобы стать участником тура. Это замечательно. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Чудо! Ее ожидания оправдались. История о невероятном везении в нашем следующем сюжете. 

За призом шла целенаправленно! Жительница Лунинца выиграла автомобиль от «Санты»-3

– Наталья, здравствуйте! 
– Здравствуйте! 
– Сейчас как ощущения? 
– Непередаваемые.

За призом шла целенаправленно! Жительница Лунинца выиграла автомобиль от «Санты»-5

Наталья Карпович, г. Лунинец:
Я живу и работаю в городе Лунинце. Работаю продавцом. Сейчас я действительно уверена, что это моя машинка. В этот раз я знала, что разыгрываются три машины. Но так как я люблю «Кока-Колу», естественно, я покупала «Кока-Колу». Дочка была в шоке. 

За призом шла целенаправленно! Жительница Лунинца выиграла автомобиль от «Санты»-7

– Шанс маленький, но он все-таки есть. На данный момент это уже радость. Когда увидела машину, потрясающее ощущение.

Наталья Карпович:
Огромное спасибо «Санта» за то, что дают возможность людям выигрывать такие ценные призы. 

*На правах рекламы. 

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