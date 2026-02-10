За призом шла целенаправленно! Жительница Лунинца выиграла автомобиль от «Санты»
Илья Нечаев, ведущий:
Целеустремленность и вера в победу – именно эти качества помогли жительнице Лунинца Наталье Карпович стать обладательницей нового автомобиля.
Юрий Царев, ведущий:
Победу в игре от сети магазинов «Санта» ей принесла бутылка «Кока-Колы», которую она специально купила, надеясь стать одной из счастливчиков тура. Вот человек целенаправленно идет для того, чтобы стать участником тура. Это замечательно.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Чудо! Ее ожидания оправдались. История о невероятном везении в нашем следующем сюжете.
– Наталья, здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Сейчас как ощущения?
– Непередаваемые.
Наталья Карпович, г. Лунинец:
Я живу и работаю в городе Лунинце. Работаю продавцом. Сейчас я действительно уверена, что это моя машинка. В этот раз я знала, что разыгрываются три машины. Но так как я люблю «Кока-Колу», естественно, я покупала «Кока-Колу». Дочка была в шоке.
– Шанс маленький, но он все-таки есть. На данный момент это уже радость. Когда увидела машину, потрясающее ощущение.
Наталья Карпович:
Огромное спасибо «Санта» за то, что дают возможность людям выигрывать такие ценные призы.
*На правах рекламы.