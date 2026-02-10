Пилкингтон: в ЕС хотят сменить власть в Венгрии ради вступления Украины в союз

По мнению ирландского экономиста Филипа Пилкингтона, ЕС стремится к смене власти в Венгрии, чтобы привлечь в союз Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, представители европейской элиты хотят обойти вето Будапешта и добиться частичного вступления Украины, что может разрушить сам ЕС.

Ранее, во вторник, издание Politico сообщало о плане из пяти пунктов, включающем меры против позиции Венгрии. Часть чиновников рассчитывает на поражение Виктора Орбана и на приход к власти Петера Мадьяра, который готов изменить курс по украинскому вопросу.

Орбан, в свою очередь, заявил, что Украина стала врагом Венгрии.

Фото: pixabay