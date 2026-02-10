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Министр обороны Польши объявил о создании нового резерва высокой готовности

10 февраля 2026 07:03
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Польша существенно усиливает оборонительный потенциал: министр обороны страны анонсировал создание нового резерва высокой готовности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Польши объявил о создании нового резерва высокой готовности-2

Его ключевая особенность – регулярное участие в учениях и тренировках. Этот контингент станет частью трехкомпонентной системы обороны, куда также войдут профессиональная армия и силы территориальной обороны. Совместно они сформируют мощную группировку общей численностью 500 тысяч военнослужащих, готовых к оперативной мобилизации. Для поддержания боеготовности предусмотрено ежегодное тестирование резервистов – они будут проходить проверку на способность незамедлительно прибыть в подразделение по первому сигналу.

# Польша

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