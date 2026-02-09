Лавров: файлы Эпштейна вскрыли «чистый сатанизм» западных элит

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что публикация материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна показывает истинное лицо западных элит, назвав происходящее «чистым сатанизмом». Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, это проявление Запада, который стремится контролировать мир.

Ранее заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов: их объем превысил 3,5 миллиона файлов, среди которых документы, переписка, фотографии и видео, связанные с расследованием преступлений Эпштейна в сфере секс-торговли.

Эпштейн был обвинен в США в эксплуатации несовершеннолетних в 2019 году и вскоре умер в тюрьме. Следствие сочло его смерть самоубийством.

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