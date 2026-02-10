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Литва до 2035 года выделит 812 млн евро на противотанковые мины

10 февраля 2026 06:59
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Вильнюс намерен выделить внушительную сумму – 812 миллионов евро – на закупку противотанковых мин и систем разминирования. Средства планируется освоить до 2035 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва до 2035 года выделит 812 млн евро на противотанковые мины-2

После выхода Литвы из Оттавской конвенции власти страны открыто заявляют о своих планах. Министр обороны сообщил, что уже ведутся переговоры с Украиной и Польшей о налаживании совместного производства соответствующего вооружения. К 2029 году Литва рассчитывает сформировать арсенал из 170 тысяч мин. Их рассматривают как важный элемент обеспечения мобильности войск и возможности оперативно реагировать на угрозы.

# Новости Литвы

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