Литва до 2035 года выделит 812 млн евро на противотанковые мины

Вильнюс намерен выделить внушительную сумму – 812 миллионов евро – на закупку противотанковых мин и систем разминирования. Средства планируется освоить до 2035 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После выхода Литвы из Оттавской конвенции власти страны открыто заявляют о своих планах. Министр обороны сообщил, что уже ведутся переговоры с Украиной и Польшей о налаживании совместного производства соответствующего вооружения. К 2029 году Литва рассчитывает сформировать арсенал из 170 тысяч мин. Их рассматривают как важный элемент обеспечения мобильности войск и возможности оперативно реагировать на угрозы.