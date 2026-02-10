Более 80 отечественных предприятий презентуют свою продукцию на международной выставке в Москве
Белорусские производители ищут новые рынки сбыта для расширения географии поставок продукции. Новинки отечественные предприятия презентуют на Международной выставке «Продэкспо-2026», которая проходит в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские производители максимально используют возможность крупнейшего форума России и Восточной Европы. Представители компаний участвуют в обучающих сессиях, круглых столах, семинарах и проводят многочисленные переговоры. «Продэкспо», традиционно, отличает обширная деловая программа.
Так, ряд встреч с представителями крупных торговых сетей России запланировано у руководства Оршанского мясоперерабатывающего предприятия. Состоятся подписания соглашений с контрагентами и у производителей, которые входят в систему «Белгоспищепрома». У концерна на выставке коллективный стенд, где представлены самые последние новинки.
Анна Золотова, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности кондитерского предприятия:
Бизнес-площадка, которая позволяет расширить экспорт продукции своей. В основном продукция экспортируется на российский рынок. Это хорошая возможность встретиться с действующими партнерами, а также расширить географию поставок. Большим спросом пользуется наша детская линейка от 6 месяцев. Осваиваем производство под СТМ этот продукт. Для сетей совместной торговой марки.
География поставок предприятий «Белгоспищепрома» – 55 стран. Активно осваивают рынок Африки. Туда экспортируют, в основном, солод и свекловичный жом. На выставке представлены не только компании в сегменте продовольствия, но также упаковки, тары, рекламы, логистических и IT-решений.
Попробовать Беларусь на вкус – отечественные производители участвуют в выставке «Продэкспо-2026».
Екатерина Володченко, представитель IT-компании:
Мы разрабатываем систему лояльности для розничных сетей. Для того, чтобы быть ближе к своему клиенту. Наша компания создала уже готовое решение для малого, среднего бизнеса. Оно очень удобно по стоимости, мы очень лояльные к своим контрагентам.
Выставка продлится до 12 февраля. На площади в 90 тысяч квадратных метров представлены более двух тысяч производителей из 35 стран. Экспортный потенциал демонстрируют более 80 отечественных предприятий.