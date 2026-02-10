Более 80 отечественных предприятий презентуют свою продукцию на международной выставке в Москве

Белорусские производители ищут новые рынки сбыта для расширения географии поставок продукции. Новинки отечественные предприятия презентуют на Международной выставке «Продэкспо-2026», которая проходит в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ряд встреч с представителями крупных торговых сетей России запланировано у руководства Оршанского мясоперерабатывающего предприятия. Состоятся подписания соглашений с контрагентами и у производителей, которые входят в систему «Белгоспищепрома». У концерна на выставке коллективный стенд, где представлены самые последние новинки.

Белорусские производители максимально используют возможность крупнейшего форума России и Восточной Европы. Представители компаний участвуют в обучающих сессиях, круглых столах, семинарах и проводят многочисленные переговоры. «Продэкспо», традиционно, отличает обширная деловая программа.

Анна Золотова, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности кондитерского предприятия:

Бизнес-площадка, которая позволяет расширить экспорт продукции своей. В основном продукция экспортируется на российский рынок. Это хорошая возможность встретиться с действующими партнерами, а также расширить географию поставок. Большим спросом пользуется наша детская линейка от 6 месяцев. Осваиваем производство под СТМ этот продукт. Для сетей совместной торговой марки.

География поставок предприятий «Белгоспищепрома» – 55 стран. Активно осваивают рынок Африки. Туда экспортируют, в основном, солод и свекловичный жом. На выставке представлены не только компании в сегменте продовольствия, но также упаковки, тары, рекламы, логистических и IT-решений.