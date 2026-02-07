Азарёнок: по файлам Эпштейна мы воочию увидели подтверждения самому жуткому – эта педофилия ритуальна

Григорий Азаренок, СТВ: Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Таково только нынче может быть слово и дело.

Григорий Азаренок:

Что же мы увидели на этой неделе? Что обсуждает планета? Какая реальность предстала перед нами в самом ужасном, величественно-кровавом, чудовищно-хищном, жестоковыйном виде? Перед нами предстал сатана.

То, что промышляет западная элита педофилией, об этом говорилось давно. Все, кто в теме, знали об этом. И знаете, грех это великий, мерзкий, страшный, но не самый чудовищный. По файлам Эпштейна мы убедились, мы воочию увидели подтверждения самому жуткому – эта педофилия ритуальная. И завершение свое она видит в ритуальном жертвоприношении детей. Так вот теперь выглядит Запад. В основании его пирамиды, его власти, всего его могущества не доллар, не война, не интрига, в основании его существа – убитый ребенок.

В переписке Джеффри Эпштейн подписан именем Ваал. Очень символично. Очень показательно. Очень наглядно. Ваал – производное от имени демона Баала. Того, кому поклонялась самая черная, самая злобная, самая гностическая цивилизация на земле – Карфаген.