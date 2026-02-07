Азарёнок: по файлам Эпштейна мы воочию увидели подтверждения самому жуткому – эта педофилия ритуальна

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Таково только нынче может быть слово и дело.
Григорий Азаренок:
Что же мы увидели на этой неделе? Что обсуждает планета? Какая реальность предстала перед нами в самом ужасном, величественно-кровавом, чудовищно-хищном, жестоковыйном виде? Перед нами предстал сатана.
То, что промышляет западная элита педофилией, об этом говорилось давно. Все, кто в теме, знали об этом. И знаете, грех это великий, мерзкий, страшный, но не самый чудовищный. По файлам Эпштейна мы убедились, мы воочию увидели подтверждения самому жуткому – эта педофилия ритуальная. И завершение свое она видит в ритуальном жертвоприношении детей. Так вот теперь выглядит Запад. В основании его пирамиды, его власти, всего его могущества не доллар, не война, не интрига, в основании его существа – убитый ребенок.
В переписке Джеффри Эпштейн подписан именем Ваал. Очень символично. Очень показательно. Очень наглядно. Ваал – производное от имени демона Баала. Того, кому поклонялась самая черная, самая злобная, самая гностическая цивилизация на земле – Карфаген.
Григорий Азаренок:
Познакомимся. Демон Баал – прародитель демонов. У этой сущности десятки имен. Баал Гериф. Баал Гааг. Баал-зибуг, он же Вельзевул. Баал-беор. Баал-хамон. Имя его переводится как хозяин, владыка, господин. Во власти Баала находится 66 легионов духов ада, которые могут выполнить практически любую задачу. Такие подземные авианосцы и морские котики. Во время осады римскими воинами Карфагена была произведена крупнейшая жертва Баалу. Более 300 представителей знати принесли своих младенцев. Под открытыми ладонями сущности разжигался костер. И затем на них жрецами возлагался младенец, умиравший в страшнейших муках.
При этом еще одним способом задобрить Баала во время жертвоприношений были также массовые оргии, в которых участвовали целые селения. Совокупления символизировали связь Бога с супругой Астартой. Как все совпадает. И самый знаменитый полководец Карфагена – Ганнибал. Баал. И каннибал. Пожиратель детей.
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