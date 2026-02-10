Как создавался логотип Года белорусской женщины? Автор рассказала, какой смысл закладывала в символ

Год белорусской женщины обрел свое лицо, вернее, свой символ. И его создательница, человек, которого наш канал хорошо знает, это Евгения Пограничная, руководитель молодежного крыла Волковысской районной организации Белорусского союза женщин, фотограф, участница первого сезона шоу «Есть девчонка одна». Именно ее эскиз победил в конкурсе, обойдя больше сотни вариантов. Как она это сделала? Что хотела сказать своим дизайном и как видит роль женщины сегодня?

Евгения Пограничная, фотограф:

Вообще, инициатива пришла сначала от области, что каждый район должен прислать свой логотип. Тут же я думаю, а почему бы и нет? Это что-то новое, это очень тесно связано с фотографией, но немножечко другое. Я подумала, почему бы и не попробовать? Поскольку фотографией занимаюсь 5 лет, и, как правило, я снимаю женщин, девушек, женщин постарше, в пожилом возрасте, мне стало интересно, что же у меня по итогу может получиться. Есть насмотренность. Мне было интересно, что же у меня получится, как бы я увидела логотип, приуроченный к Году белорусской женщины.

Это был совершенно нелегкий путь. Изначально девушка выглядела, наверное, более минималистично. Это был просто ее легкий силуэт. У нее были закрытые глазки, лицо направлено было к небу. Потом мы пришли к тому, что, наверное, хочется больше ее раскрыть, чтобы можно было увидеть ее взгляд. Мы, конечно, пробовали сделать ее лицо более объемное, более реалистичное, но поняли, что это уже больше не логотип, а какая-то картинка, иллюстрация. Пришлось вернуться к истоку. И вот то, что мы сейчас видим, у нас получилось. Не думала ни секунды, в какой цветовой гамме она будет. За основу, конечно, мы взяли цвета нашего флага, орнамент, чтобы это характеризовало любовь к традициям нашего белорусского народа. Также мы добавили цветы. Это были васильки, поскольку это традиционный цветок Беларуси, еще и символ Белорусского союза женщин, который и инициировал этот проект.