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Токаев заявил, что Казахстан расстается с суперпрезидентской формой правления

10 февраля 2026 08:13
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Токаев заявил, что Казахстан расстается с суперпрезидентской формой правления-0

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан окончательно отказался от суперпрезидентской модели и перешел к президентской республике. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что политические реформы конституируют расставание с суперпрезидентской республикой и закрепляют концепцию «сильного президента, авторитетного парламента и ответственного правительства», что создает основу для обновленной системы управления. Эти перемены должны укрепить баланс властей, увеличить эффективность институтов и утвердить принцип «государство для народа», подытожил Токаев.

Фото: pixabay

# Международная политика # Касым-Жомарт Токаев

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